Boxe convocati azzurri e azzurre per il Training Camp Elite di Assisi

Dal 18 al 22 maggio il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi sarà sede del Training Camp Elite della nazionale italiana di boxe. La convocazione coinvolge sia pugili maschi sia femmine, provenienti da diverse regioni del paese. Durante questa settimana di allenamenti, gli atleti si prepareranno con sessioni tecniche e fisiche sotto la supervisione degli allenatori. L’evento si inserisce nel percorso di preparazione per le prossime competizioni nazionali e internazionali.

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