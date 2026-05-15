Boxe convocati azzurri e azzurre per il Training Camp Elite di Assisi
Dal 18 al 22 maggio il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi sarà sede del Training Camp Elite della nazionale italiana di boxe. La convocazione coinvolge sia pugili maschi sia femmine, provenienti da diverse regioni del paese. Durante questa settimana di allenamenti, gli atleti si prepareranno con sessioni tecniche e fisiche sotto la supervisione degli allenatori. L’evento si inserisce nel percorso di preparazione per le prossime competizioni nazionali e internazionali.
Dal 18 al 22 maggio il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi ospiterà il Training Camp Elite della Nazionale italiana. Diramate le convocazioni ufficiali dal DT Giovanni De Carolis e dal RT Clemente Russo. Sono state ufficializzate le convocazioni per il Training Camp Elite della Nazionale italiana di pugilato, in programma dal 18 al 22 maggio presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. A diramare l’elenco degli atleti convocati sono stati il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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