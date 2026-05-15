Il regista ha commentato le reazioni negative al suo ultimo film, interpretato da un attore noto per ruoli in blockbuster. Ha affermato di essere l’unico a prendersi la responsabilità di eventuali critiche, spiegando di non voler incolpare altri per le opinioni del pubblico. La pellicola ha suscitato divise opinioni, ma lui ha deciso di assumersi la piena responsabilità dei commenti, senza cercare scuse o giustificazioni.

Il regista ha spiegato perché si assume tutte le responsabilità dei commenti negativi rivolti al film con star Robert Pattinson. Il regista Bong Joon-Ho è tornato a parlare delle critiche rivolte al suo recente film Mickey 17 con star Robert Pattinson, assumendosi tutta la colpa dei commenti negativi. Il filmmaker, intervistato da Variety, ha infatti spiegato che ha potuto avere il controllo creativo sul progetto destinato al grande schermo, distribuito nelle sale un anno fa. Le spiegazioni del regista di Mickey 17 Bong Joon-ho ha infatti rivelato che non ci sono state interferenze durante il suo lavoro su Mickey 17: "La director's cut era parte integrante del mio contratto e tutti, sia in studio che nella mia agenzia, hanno fatto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bong Joon-Ho e le critiche a Mickey 17: "Se non vi piace è solo colpa mia!"

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