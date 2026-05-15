Biblioteca universitaria Ostanel porta il caso in Regione | Non lasciamo morire un presidio culturale fondamentale

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso riguardante una biblioteca universitaria, fondata nel 1629 e che vanta una collezione di circa 800.000 volumi tra manoscritti e incunaboli, è stato portato all’attenzione della Regione dall’Ostanel. La biblioteca rappresenta un presidio culturale di lunga data, che coinvolge non solo l’ateneo ma anche l’intera comunità locale. La questione riguarda la gestione e il futuro di questo patrimonio, considerato di grande valore storico e culturale.

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Una biblioteca fondata nel 1629, quasi quattro secoli di storia, circa 800mila volumi, manoscritti, incunaboli e un patrimonio culturale che appartiene non solo all’Università, ma all’intera città. Eppure la Biblioteca Universitaria di Padova, conosciuta anche come Biblioteca San Biagio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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