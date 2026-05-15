Biblioteca universitaria Ostanel porta il caso in Regione | Non lasciamo morire un presidio culturale fondamentale

Un caso riguardante una biblioteca universitaria, fondata nel 1629 e che vanta una collezione di circa 800.000 volumi tra manoscritti e incunaboli, è stato portato all’attenzione della Regione dall’Ostanel. La biblioteca rappresenta un presidio culturale di lunga data, che coinvolge non solo l’ateneo ma anche l’intera comunità locale. La questione riguarda la gestione e il futuro di questo patrimonio, considerato di grande valore storico e culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui