Due attori protagonisti di uno spin-off legato a una popolare serie televisiva hanno rilasciato un'intervista a Berlino, parlando della loro interpretazione e delle proprie idee sulla bellezza. Durante l'incontro, hanno affermato che la connessione tra le persone rende tutto un’arte, e che la verità rappresenta un elemento fondamentale della bellezza. Hanno anche menzionato il cibo come parte integrante di questa riflessione. La conversazione si è svolta in un contesto che ha coinvolto anche aspetti artistici e culturali.

"Quando c'è connessione tutto diventa arte. La bellezza? Si trova nella verità. E nel cibo". Il nostro incontro con i due (splendidi) interpreti, protagonisti del nuovo spin-off legato a La casa di carta. Su Netflix. Sì, noi eravamo a Roma, e loro a Siviglia ma, nonostante la distanza, è stato difficile resistere al fascino di Pedro Alonso e Inma Cuesta. Un fascino capace di riempire lo schermo, che sia una finestra Zoom oppure una puntata di Berlino e la Dama con l'Ermellino, il nuovo spin-off targato La casa di carta disponibile su Netflix. Se Alonso riprende il ruolo - ormai cult - dell'amato protagonista, Cuesta lo affianca nella parte di Candela, una ladra dai risvolti inaspettati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Berlino e la Dama con L'Ermellino: la bellezza secondo Pedro Alonso e Inma Cuesta. Intervista

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Berlino e la Dama con l'ermellino (2026) | Teaser Trailer Italiano ufficiale | Netflix Italia

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