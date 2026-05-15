Durante una serata al locale Dry di Milano, una nota conduttrice italiana ha fatto notizia parlando di un episodio avvenuto recentemente. In quella occasione, ha dichiarato di aver trascorso una notte con una persona di nome Olly. Le sue parole hanno attirato molte attenzioni e suscitato reazioni nel mondo del gossip, portando alla luce dettagli relativi a quella serata. La conversazione è diventata rapidamente uno degli argomenti più discussi sui social e sui media nazionali.

Le parole di Belen Rodriguez hanno infiammato il mondo del gossip italiano. Durante una serata al celebre locale Dry di Milano, la conduttrice avrebbe lasciato tutti senza parole raccontando un retroscena che riguarda Olly. Una frase breve ma destinata a diventare virale: “Ho passato una notte con Olly due mesi fa”. La dichiarazione, rilanciata rapidamente da diversi siti di spettacolo, ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando curiosità su un possibile flirt tra la showgirl argentina e il giovane artista genovese. Da settimane, infatti, i fan più attenti avevano già notato una certa sintonia tra i due, fatta di like reciproci, dediche musicali e interazioni social mai passate inosservate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez senza freni: “Ho passato una notte con Olly”

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Belen senza freni, “ho passato una notte con Olly due mesi fa”: la rivelazione al “Dry” di Milano

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