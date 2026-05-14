Nelle ultime settimane circolano voci su una relazione tra Belen Rodriguez e Olly, con alcuni testimoni che riferiscono di averli visti insieme. La showgirl argentina e il cantante sono stati fotografati in atteggiamenti intimi e alcuni dettagli trapelati sui social suggeriscono che abbiano trascorso una notte insieme. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, e le indiscrezioni continuano a susseguirsi senza conferme ufficiali. La vicenda ha catturato l’attenzione di diversi osservatori e fan.

Negli ultimi mesi il nome di Belen Rodriguez è stato accostato a diversi volti del mondo della musica e dello spettacolo, tra indiscrezioni, avvistamenti e presunti flirt mai realmente confermati. Stavolta, però, a sorprendere tutti è stata proprio la showgirl argentina, che durante una serata milanese si sarebbe lasciata sfuggire una confessione destinata a riaccendere immediatamente il gossip. Un racconto inatteso che riguarda anche Olly, uno dei cantanti più chiacchierati del momento. Belen conferma il flirt di fuoco con Olly. Secondo quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, tutto sarebbe successo durante una serata trascorsa al locale Dry di Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen ha passato una notte di passione con Olly: la confessione spiazza tutti, ecco il loro rapporto oggi

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