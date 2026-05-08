Al castello Carlo V di Lecce per Open Castle Calendimaggio e lavorazione del tornio

Al Castello Carlo V di Lecce si svolgono i laboratori domenicali nell’ambito di “Calendimaggio”, un’iniziativa di Open Castle rivolta a bambine e bambini. Durante gli incontri, i partecipanti si dedicano a diverse attività, tra cui la lavorazione del tornio. Il progetto si concentra sulla figura di Flora, dea romana associata alla primavera e alla rinascita vegetale, simbolo di vita e rinnovamento.

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Al Castello Carlo V di Lecce prosegue “Calendimaggio”, i laboratori domenicali per bambine e bambini, realizzati nell’ambito del progetto Open Castle, dedicati a Flora, dea romana dei fiori, della primavera e della rinascita vegetale, simbolo di abbondanza, bellezza e vita che si rinnova. Gli.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Armonie al Castello: visite guidate musicali al Carlo V di LecceLECCE - Ripartono le visite guidate speciali ad aprile e maggio al Castello Carlo V di Lecce con tre venerdì in cui si potranno scoprire sale e... Armonie al Castello: nuova visita guidata musicale al Carlo V di LecceLECCE - Secondo appuntamento al Castello Carlo V di Lecce con le visite guidate accompagnate dalla musica dal vivo, in programma sabato 18 aprile,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Laboratori domenicali al Castello Carlo V dedicati alla dea Flora; Castello Carlo V, incassi in crescita e più visitatori: primi riscontri per la nuova gestione; Il Castello Svevo di Bari si tinge de I colori di San Nicola. Le bottiglie della manna tra arte e devozione; Il mio erbario medievale. Al Castello Carlo V di Lecce prosegue Calendimaggio. Le attività al Castello Carlo V di Lecce di domenica 10 maggioLECCE - Al Castello Carlo V di Lecce prosegue Calendimaggio, i laboratori domenicali per bambine e bambini, realizzati nell'ambito del progetto Open Castle, ... corrieresalentino.it Aprile il mese cortese ad Open Castle Kids al Castello Carlo V di LecceLECCE – Aprile, il mese cortese è il tema che accompagnerà i laboratori domenicali per bambini e bambine promossi all’interno dell’hub Kids del Castello Carlo V di Lecce da Direzione regionale Musei ... corrieresalentino.it Il Castello Carlo V partecipa a IlMaggioDeiLibri! sabato 16 maggio | Ore 18:00 Piazza d’Armi - Castello Carlo V di Lecce Ingresso gratuito Nell’ambito del progetto Open Castle e della rassegna “Maggio dei Libri”, il Castello Carlo V ospita l’incontr - facebook.com facebook