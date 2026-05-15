Be my sunshine replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 15 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Melisa e Alper fingono di stare insieme e Alper è sempre più nervoso. Gorkem e Nehir vanno nella casa della defunta Hasibe per recuperare degli oggetti da vendere alla fiera. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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