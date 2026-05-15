Basilicata Bardi sblocca i lavori per le strade colpite dal maltempo

Il presidente della regione Basilicata ha annunciato la riattivazione dei lavori di ripristino delle strade danneggiate dal maltempo nelle province di Potenza e Matera. Sono stati individuati alcuni tratti specifici che riceveranno interventi di riparazione. Sono stati stanziati cinque milioni di euro destinati all’emergenza, con l’obiettivo di intervenire sulle vie più compromesse. Le autorità hanno avviato le procedure per l’affidamento dei lavori e il monitoraggio delle operazioni di ripristino.

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? Punti chiave Quali strade specifiche verranno ripristinate nelle province di Potenza e Matera?. Come verranno utilizzati i 5 milioni di euro stanziati per l'emergenza?. Quali tecnologie tecniche verranno impiegate per bloccare le frane a Trivigno?. Perché la Regione ha deciso di saltare le procedure burocratiche ordinarie?.? In Breve L'assessore Pasquale Pepe coordina gli interventi tecnici con le province coinvolte.. Fondi da 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2026.. Interventi urgenti previsti su SP 16 a Trivigno e SP 8 a Forenza.. Lavori su SP 21 a Montescaglioso e SP 39 a Tursi per l'area materana.. Vito Bardi autorizza le Province di Potenza e Matera ad avviare immediatamente i lavori di ripristino sulla viabilità colpita dalle piogge del 28 marzo scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, Bardi sblocca i lavori per le strade colpite dal maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calabria, stop alle rate dei mutui: aiuto per le zone colpite dal maltempoLe province di Catanzaro e Cosenza vedranno una sospensione dei pagamenti relativi ai mutui ipotecari a seguito degli eventi meteorologici estremi... Leggi anche: Ciciliano sorvola le zone colpite dal maltempo: “Necessario risolvere l’isolamento di Faeto e Roseto” Emergenza maltempo, Bardi nominato commissario delegato: Fiducia del Governo nella BasilicataPOTENZA - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stato nominato dal capo della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, commissario delegat ... ivl24.it Basilicata. Bardi: I conti della sanità sono sotto controlloIl presidente sulla riunione di ieri al Mef: I numeri emersi dal monitoraggio sono rassicuranti. Il disavanzo di 15 milioni di euro sarà facilmente coperto, così come d'accordo con il MEF. quotidianosanita.it