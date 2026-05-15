Bari-Sudtirol vale un pezzo di salvezza | il pronostico

Nella gara di andata dei playout della serie cadetta, la sfida tra la squadra di Longo e quella di Castori si presenta come un momento decisivo per entrambe le formazioni. La partita si è disputata a Bari, con le due squadre che si sono affrontate con determinazione. I risultati ottenuti in questa prima sfida potranno influenzare il percorso di salvezza delle rispettive squadre, che si preparano ora alla gara di ritorno.

Gara di andata dei playout della serie cadetta tra la squadra di Longo e quella di Castori: il ritorno è in programma venerdì 22 maggio L'ultimo posto per la salvezza nel campionato di serie B se lo giocheranno il Bari e il Sudtirol nella doppia sfida dei playout in cui la squadra di Castori avrà il vantaggio di poterla chiudere con un doppio pareggio per raggiungere l'obiettivo. Verrebbe, infatti, privilegiato chi nella classifica finale di serie B ha conquistato più punti. Scopriamo pronostico e quote di Bari-Sudtirol in prorgramma venerdì 15 maggio alle ore 20. Il Bari ha conquistato il diritto di giocarsi la permanenza in serie B ai playout grazie agli ultimi due successi in un campionato deludente, che aveva costretto la società a richiamare in panchina Moreno Longo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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