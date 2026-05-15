Banda di sciacalli alla stazione Termini | derubavano viaggiatori nel sonno tra le vittime un disabile

Tre giovani sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver messo a segno diversi furti ai danni di viaggiatori alla stazione Termini. Secondo le prime ricostruzioni, i sospetti si aggiravano tra i binari e le aree di attesa, scegliendo persone che dormivano o erano distratte. Tra le vittime ci sarebbero anche persone con disabilità, che sarebbero state derubate mentre si trovavano nel loro stato di vulnerabilità. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare eventuali altri elementi utili.

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