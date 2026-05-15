Azzurrini tra le onde show in Toscana con il Grom Search

Nel pomeriggio di oggi, al pontile del Tonfano a Marina di Pietrasanta, si è svolta una tappa del Rip Curl Grom Search. La competizione ha visto la partecipazione di giovani surfisti provenienti da diverse regioni, impegnati in onde che hanno attirato l’attenzione di pubblico e appassionati. La manifestazione ha avuto come protagonisti i ragazzi tra i 12 e i 16 anni, che si sono sfidati in una serie di heat con le onde di questa spiaggia toscana.

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Che onde, che gioventù mercoledì in gara in Toscana: il pontile del Tonfano e le sue onde il 13 maggio hanno fatto da scenario per il surf da onda nazionale ed europeo con il Rip Curl Grom Search. Una gara, doppia valenza: da un lato l’avvio del cammino per le selezioni continentali di un format nato per scovare nuovi talenti, dall’altro la prima tappa del campionato italiano juniores della Fissw, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Risultato: spettacolo ai massimi livelli e oltre settanta azzurrini (e diversi atleti stranieri) in acqua, con Marina di Pietrasanta diventata così il centro del surf giovanile. In gara le categorie under 12, under 14, under 16 e under 18, maschili e femminili, e tanta attesa ovviamente per i primi risultati del tour italiano juniores che a fine anno assegnerà i titoli tricolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Azzurrini tra le onde, show in Toscana con il Grom Search ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mare con VelaspiegoDal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza... Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mareDal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza...