Avellino Nargi attacca Pizza | Si è ricordato improvvisamente che abbiamo un treno fermo da anni

Durante la presentazione delle liste a sostegno della sua candidatura a sindaco, Nello Pizza ha concluso il suo intervento con una citazione di Pino Daniele, dicendo “Tutta n'ata storia”. Poco prima, Nargi aveva criticato Pizza, affermando che si era ricordato improvvisamente che un treno era fermo da anni. La vicenda si svolge nel contesto politico locale, con scambi di battute tra i candidati e riferimenti a problemi storici della città.

“Tutta n'ata storia”. Con questa citazione tratta da una canzone di Pino Daniele, Nello Pizza ha chiuso il suo discorso alla presentazione delle liste che sostengono la sua candidatura a sindaco. Oggi, la stessa frase viene ripresa dall'avversaria politica Laura Nargi. Con un video postato sui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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