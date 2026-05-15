Atletico Madrid-Girona domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani si giocano la vita

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Atletico Madrid e Girona. La sfida rappresenta un momento decisivo per i catalani, che con 40 punti si trovano nel mezzo della corsa per evitare la retrocessione. La squadra si gioca molto in queste ultime due giornate di campionato, con le formazioni pronte a scendere in campo per cercare di conquistare punti fondamentali. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli esperti di settore.

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Le ultime due giornate di Liga saranno sicuramente molto calde per il Girona: i catalani hanno già 40 punti ma sono pienamente coinvolti nella lotta per la salvezza. L’ultima trasferta dell’anno sarà al Metropolitano, contro un Atletico Madrid senza particolari obiettivi ma sicuramente determinato a chiudere bene la stagione casalinga, di fronte alla propria gente.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Atletico Madrid-Girona (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani si giocano la vita
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