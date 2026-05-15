Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Atletico Madrid e Girona, due squadre che si preparano all’ultimo appuntamento di campionato al Metropolitano. Il Girona, con 40 punti in classifica, si trova in una posizione delicata, impegnato nella corsa per evitare la retrocessione, mentre l’Atletico cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già stati pubblicati, con alcune analisi che prevedono almeno tre gol nel match.

Le ultime due giornate di Liga saranno sicuramente molto calde per il Girona: i catalani hanno già 40 punti ma sono pienamente coinvolti nella lotta per la salvezza. L’ultima trasferta dell’anno sarà al Metropolitano, contro un Atletico Madrid senza particolari obiettivi ma sicuramente determinato a chiudere bene la stagione casalinga, di fronte alla propria gente.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Girona (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Metropolitano?

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Atletico De Madrid 3 - 0 Girona FC | Spanish La Liga 2025/26 Season | Football Players Current Age

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