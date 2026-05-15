Atalanta-Bologna domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si giocherà la partita tra Atalanta e Bologna, l’unico incontro del penultimo turno di Serie A programmato senza sovrapposizioni con altri match. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono stati resi noti i pronostici e le quote relative alla sfida. La partita si svolgerà in un momento in cui entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti per la classifica finale.

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La sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Le due squadre non sono effettivamente in corsa per obiettivi che coinvolgono altre formazioni, anche se matematicamente il Bologna potrebbe ancora agganciare l’Atalanta al settimo posto qualora vincesse almeno 3-0 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta - Bologna Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. 37a Giornata tutta di domenica 17 Ore 12.30 Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Ore 15 Inter-Verona Ore 18 Atalanta-Bologna Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese x.com UFFICIALI Atalanta-Bologna: le scelte su Krstovic, Rowe e Bernardeschi | OneFootballAtalanta-Bologna alle 18:00 è la penultima gara del 37° turno di Serie A che si svolge tutto di domenica: entrambe le squadre arrivano da due vittorie prestigiose contro Milan e Napoli. Quasi sicurame ... onefootball.com Atalanta-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AUna partita da vincere, per poter dare continuità al successo di San Siro e non pensare troppo al futuro. L'Atalanta sfida il Bologna con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso settimo po ... tuttosport.com r/ACMilan Risultati delle valutazioni dei giocatori - Milan vs Atalanta (Serie A Rnd 36) reddit