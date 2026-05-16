Inter-Verona domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputerà la partita tra Inter e Verona allo stadio Meazza. L’Inter si troverà ad affrontare una squadra già retrocessa nel penultimo turno di campionato, con entrambe le formazioni senza obiettivi da raggiungere in questa fase finale. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, senza implicazioni di classifica per entrambe le squadre. Nessuna delle due formazioni ha più chance di modificare la propria posizione in classifica.

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L’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e dall’altra. Sarà una giornata di festa in casa nerazzurra per l’ultima stagionale davanti a proprio tifosi, per cui si vorrà chiudere con un bel risultato la squadra di Cristian Chivu festeggerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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