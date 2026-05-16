Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputerà la partita tra Inter e Verona allo stadio Meazza. L’Inter si troverà ad affrontare una squadra già retrocessa nel penultimo turno di campionato, con entrambe le formazioni senza obiettivi da raggiungere in questa fase finale. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, senza implicazioni di classifica per entrambe le squadre. Nessuna delle due formazioni ha più chance di modificare la propria posizione in classifica.

L’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e dall’altra. Sarà una giornata di festa in casa nerazzurra per l’ultima stagionale davanti a proprio tifosi, per cui si vorrà chiudere con un bel risultato la squadra di Cristian Chivu festeggerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Verona (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter - Verona Dom 17/05/2026 H.15:00

Sullo stesso argomento

Juventus-Verona (domenica 03 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus ospita il Verona ad Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A e non può assolutamente sbagliare.

Serie A, ufficiali gli orari della 37esima giornata di campionato: squadre tutte in campo domenica 17 maggio. Almeno 4 gare domenica alle 12.30, Inter-Verona alle 15 x.com

[Discussione Pre-Partita] Inter vs Hellas Verona (Serie A, Giornata 37) reddit

Inter-Verona: festa scudetto al Meazza per i nerazzurri di ChivuInter-Verona, 37ª giornata Serie A: domenica 17 maggio alle 15:00 a San Siro la festa scudetto dei nerazzurri di Chivu, già campioni d'Italia per la 21ª volta. lifestyleblog.it

Dove vedere Inter-Verona, diretta tv e streaming del matchArchiviata la finale di Coppa Italia di mercoledì, l’Inter ora si prepara a godersi solamente la festa per il 21° Scudetto vinto poche settimane fa. Festa che partirà proprio al termine di Inter-Veron ... passioneinter.com