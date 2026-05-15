I Carabinieri NAS di Caserta hanno avviato un’indagine sulla presenza dei dipendenti nella sanità locale. Durante le verifiche, sei operatori sono stati sospesi per dodici mesi, in seguito alla scoperta di un sistema di false presenze e abbandoni del posto di lavoro. Le operazioni hanno coinvolto il controllo delle timbrature e delle assenze, portando all’identificazione di irregolarità tra il personale sanitario. L’indagine prosegue per approfondire ulteriori elementi e verificare eventuali responsabilità.

Operazione dei Carabinieri NAS: sei operatori sospesi per dodici mesi dopo la ricostruzione di un sistema di false presenze e abbandoni del posto di lavoro.. L’assenteismo, quando si radica nelle strutture pubbliche, non è mai una semplice irregolarità amministrativa: è un vulnus alla fiducia dei cittadini, un danno economico e un ostacolo diretto all’erogazione dei servizi essenziali. È in questo scenario che si inserisce l’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Caserta, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva nei confronti di sei operatori sanitari — dirigenti medici e infermieri — in servizio presso l’azienda sanitaria locale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Assenteismo nella sanità, indagine del NAS a Caserta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furbetti del cartellino nella sanità: «Timbravano e lasciavano il reparto»

Sullo stesso argomento

Timbravano il cartellino e andavano via, 13 dipendenti dell’Asl di Caserta condannati per assenteismoCondannati per assenteismo 13 dipendenti dell'Asl di Caserta; le condotte risalgono al periodo tra il 2017 e il 2018, accertati 270 casi di...

Maxi selezione nella sanità: l'Asl Caserta cerca 130 infermieriLa Asl Caserta ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di 130 infermieri a tempo determinato da destinare alle strutture e macrostrutture...

ASL DI CASERTA, medici e infermieri sospesi per assenteismo: TUTTI E I NOMI e il sistema delle false timbrature, ECCO COME AGIVANO i furbetti del cartellinoCASERTA – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) DI Caserta hanno eseguito un’ordinanza cautelare interdittiva emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiest ... casertace.net

Caserta. Assenteismo nella sanità pubblica. Eseguite misure interdittive a personale sanitariola sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di dodici mesi nei confronti di sei operatori sanitari, tra dirigenti medici e infermieri ... ilmetropolitano.it