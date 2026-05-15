ascolti tv i dati del 14 maggio 2026

Gli ascolti di ieri sera. Nella serata di ieri, giovedì 14 maggio 2026, su Rai1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese si impone con 2.937.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit registra 1.847.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest ottiene 1.286.000 spettatori pari al 6.9%. Poi in onda su Italia1 Le Iene non vanno oltre 1.212.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 882.000 spettatori (5.7%). Poi su Rete4 Dritto e Rovescio registra 1.089.000 spettatori (8.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 832.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Skyfall ottiene 199. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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