Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, su Rai1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, che ha totalizzato 2 milioni di spettatori. La serie ha mantenuto un buon seguito, confermando la sua presenza stabile nel palinsesto televisivo. I dati di ascolto sono stati diffusi ufficialmente e fanno riferimento alla prima rete della Rai.

Bene in replica Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, su Rai1, in replica Il Commissario Montalbano porta a casa 2.811.000 spettatori pari al 15.9%. Alle spalle, in onda su Canale5 Grande Fratello Vip ottiene 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1% dalle 22:02 alle 1:15. Poi, Su Rai2, dopo la presentazione (1.280.000 – 6%), Belve registra 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Italia1, dopo l’anteprima (1.073.000 – 5%), Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 7%. Su Rai3, dopo la presentazione (436.000 – 2%), FarWest segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (641.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 14 aprile 2026

Ascolti TV La Sfida della Prima Serata

Notizie correlate

Ascolti TV 14 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 14 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 6 aprile chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia e Giletti; Ascolti tv venerdì 10 aprile: vince Dalla strada al palco (21%), il Grande Fratello Vip (17.2%), i dati Auditel; Ascolti tv ieri sera 7 aprile, chi ha vinto tra 'Grande Fratello Vip' e 'Montalbano'; Ascolti tv ieri 6 aprile: Siani-Pieraccioni bastano a Rai 1, Scotti da urlo (e sopra De Martino), ma il vero boom è di Massimo Giletti.

Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Grande Fratello VipMartedì 14 aprile, la prima serata ha visto sfidarsi Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 14 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Grande Fratello VIP, Montalbano e BELVE Chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook

Ascolti 32esima giornata di Serie A, sfiorati i 5,6 mln: un milione e mezzo gli spettatori di #ComoInter x.com