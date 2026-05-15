Arriva il caldo | come ridurre i consumi con le soluzioni efficienti di Enel

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo del caldo, si prevede un aumento nell’utilizzo di climatizzatori e apparecchiature per il raffrescamento. La richiesta di energia elettrica crescerà, portando a un incremento nei consumi complessivi durante questa stagione. Per fronteggiare questa situazione, alcune soluzioni di efficienza energetica vengono proposte come alternative. Le aziende del settore energetico mettono a disposizione dispositivi e strategie per limitare gli sprechi e ottimizzare i consumi domestici e industriali.

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La bella stagione è alle porte, e come ogni anno, l'uso di climatizzatori e altri dispositivi faranno aumentare i consumi energetici. Per giocare d'anticipo e non ricevere brutte sorprese in bolletta la strategia è semplice: combinare le buone abitudini con soluzioni efficienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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