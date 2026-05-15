Arrestato a Pontedera per maltrattamenti in famiglia

Lo scorso mercoledì, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 55 anni, cittadino straniero, nell’ambito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Pisa. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio e riguarda accuse di maltrattamenti in famiglia. La misura restrittiva è stata adottata a seguito di un procedimento giudiziario in corso. I dettagli relativi alle accuse specifiche non sono stati resi noti.

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PONTEDERA – Nel pomeriggio dello scorso mercoledì (13 maggio) i carabinieri della stazione di Pontedera hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa, nei confronti di un cittadino straniero di 55 anni. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’articolata attivita? d’indagine coordinata dalla procura di Pisa, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso, le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere a partire dal 2024 e rivolte in modo continuativo nei confronti della moglie e del figlio convivente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Arrestato a Pontedera per maltrattamenti in famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pimonte, arrestato 37enne per maltrattamenti in famigliaMisura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico dopo le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata Eseguita la misura... Serino, arrestato 45enne per maltrattamenti in famigliaI Carabinieri della Stazione di Serino hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale... Maltrattamenti in famiglia a Pontedera, arrestato un 55enneLe indagini avrebbero fatto emergere vessazioni continue nei confronti della moglie e del figlio convivente dal 2024 ... gonews.it Deve scontare quasi 11 anni per spaccio, arrestato a PontederaL'uomo, senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri nel centro cittadino di Pontedera ... gonews.it