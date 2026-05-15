Arouca-CD Tondela sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 19:00 si terrà la partita tra Arouca e CD Tondela. La sfida si svolge in un momento in cui solo una delle due squadre ha ancora motivazioni legate alla classifica, dato che il CD Tondela, penultimo, si trova in una posizione di rischio, mentre l’Arouca è già sicuro di una posizione stabile. La partita si gioca in un contesto di classifiche e risultati che influenzano le quote e i pronostici per l’incontro.

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Come per Casa Pia-Rio Ave, questa sfida tra Arouca e CD Tondela conta solo per una delle due squadre, in questo caso quella ospite, che è penultima in classifica, mentre gli Arouquenses sono aritmeticamente salvi. Con la vittoria per 2-0 di lunedì sul Moreirense, la squadra di Gonçalo Feio è riuscita, per la prima volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arouca-CD Tondela (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arouca-CD Tondela (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiCome per Casa Pia-Rio Ave, questa sfida tra Arouca e CD Tondela conta solo per una delle due squadre, in questo caso quella ospite, che è penultima... Arouca-CD Tondela (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KhGePqn #scommesse #pronostici x.com Discussione Partita: FC Porto vs CD Tondela Risultato Live | Liga Portugal 25/26 | 19 Apr 2026 reddit Tondela-Arouca, 3-1 (crónica)O Tondela recebeu o Arouca este sábado em jogo a contar para a última jornada da primeira volta da Liga. A equipa da casa ainda tem a jornada 16 para disputar no próximo domingo com o Moreirense, em ... maisfutebol.iol.pt Tondela dá a volta ao Arouca e soma primeira vitória em casaTondela arrecadou primeira vitória em casa na presente temporada, depois de ter entrado praticamente a perder diante do Arouca. Emoção ao rubro no Estádio João Cardoso. O Tondela arrecadou, este ... noticiasaominuto.com