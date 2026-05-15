Arouca-CD Tondela sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Arouca e CD Tondela, una sfida valida per il campionato. La squadra di casa si trova in una posizione di sicurezza in classifica, mentre quella ospite occupa l'ultima posizione, essendo penultima. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le formazioni di affrontare gli ultimi impegni di stagione con obiettivi diversi, considerando che per uno dei due club questa gara ha un valore diverso rispetto all'altro.

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Come per Casa Pia-Rio Ave, questa sfida tra Arouca e CD Tondela conta solo per una delle due squadre, in questo caso quella ospite, che è penultima in classifica, mentre gli Arouquenses sono aritmeticamente salvi. Con la vittoria per 2-0 di lunedì sul Moreirense, la squadra di Gonçalo Feio è riuscita, per la prima volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arouca-CD Tondela (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casa Pia-Rio Ave (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiCasa Pia e Rio Ave si affronteranno sabato in una partita valida per la trentaquattresima e ultima giornata del campionato portoghese. Tondela-Arouca, 3-1 (crónica)O Tondela recebeu o Arouca este sábado em jogo a contar para a última jornada da primeira volta da Liga. A equipa da casa ainda tem a jornada 16 para disputar no próximo domingo com o Moreirense, em ... maisfutebol.iol.pt Tondela dá a volta ao Arouca e soma primeira vitória em casaTondela arrecadou primeira vitória em casa na presente temporada, depois de ter entrado praticamente a perder diante do Arouca. Emoção ao rubro no Estádio João Cardoso. O Tondela arrecadou, este ... noticiasaominuto.com