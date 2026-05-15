Arcigay Bergamo al Pride | Fuck the taboo godere è libertà

Una delle principali associazioni LGBTQ+ della zona ha confermato la propria presenza al Pride 2026 con un carro chiamato “Fuck The Taboo – Godere è Libertà”. L’evento si svolgerà nel centro di Bergamo sabato 16 maggio, coinvolgendo diverse realtà e cittadini della città. La partecipazione mira a promuovere il diritto di vivere liberamente la propria identità e i propri desideri senza restrizioni o pregiudizi. La manifestazione è una delle tappe più attese della stagione estiva in città.

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Sabato 16 maggio il carro di Arcigay Bergamo Cives occuperà le strade della città con un messaggio esplicito: il piacere è un diritto politico, il controllo è il vero tabù Arcigay Bergamo Cives annuncia la propria partecipazione al Pride 2026 con il carro “Fuck The Taboo – Godere è Libertà”, in programma sabato 16 maggio nel centro di Bergamo. Il tema scelto è esplicitamente politico: il piacere come diritto, la vergogna come strumento di controllo sociale, il consenso come fondamento di ogni libertà. Il claim principale (Sex is not the taboo. Control is.) sintetizza una posizione netta: non è la sessualità il problema, ma il modo in cui viene regolata, silenziata e marginalizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Arcigay Avellino scrive al Vescovo: richiesto un segnale di inclusione in vista dell’Irpinia Pride Raot-Arcigay, serata queer allo Shake aspettando il Gay PrideAllo Shake Club sbarca la serata queer di Raot – Arcigay La Spezia e La Spezia Pride: nell’Arci di via Valdilocchi, venerdì sera sarà tempo di... La Cgil in piazza con Bergamo Pride, Toscano: Per i diritti civili e socialiSabato 16 maggio la Cgil di Bergamo scende in piazza per sostenere il Bergamo Pride. Una partecipazione che nasce dalla consapevolezza che la lotta contro le discriminazioni e quella per il lavoro cam ... bergamonews.it Arcigay Bergamo al Pride: Fuck the taboo, godere è libertàSabato 16 maggio il carro di Arcigay Bergamo Cives occuperà le strade della città con un messaggio esplicito: il piacere è un diritto politico, il controllo è il vero tabù. bergamonews.it