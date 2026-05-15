L’Arabia Saudita ha avviato trattative con l’Iran per un possibile accordo di non aggressione nel Golfo. Le due nazioni stanno discutendo di misure per ridurre le tensioni nella regione, con l’obiettivo di evitare conflitti armati e stabilizzare le relazioni. Le negoziazioni si concentrano su accordi formali che garantiscano la pace e la sicurezza, in un quadro di rinnovato dialogo tra i governi. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità nel Medio Oriente.

Nuovi equilibri geopolitici si stanno delineando in Medio Oriente. L’Arabia Saudita avrebbe avviato colloqui con gli alleati occidentali per promuovere un patto di non aggressione tra i Paesi del Golfo e l’Iran, nel tentativo di ridurre le tensioni regionali e prevenire un’escalation militare nell’area strategica dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’iniziativa saudita si ispirerebbe agli storici Accordi di Helsinki del 1975, che durante la Guerra Fredda permisero a Stati Uniti, Unione Sovietica e Paesi europei di stabilire regole condivise per limitare i conflitti diretti e mantenere aperti i canali diplomatici tra potenze rivali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Arabia Saudita apre all’Iran: proposta di un patto di non aggressione nel Golfo

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