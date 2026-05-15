App liste d’attesa e magazzini smart | premiate sei idee per l’lA in sanità

Sono state premiate sei idee innovative nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità. Tra queste, un’applicazione che permette di ottimizzare le scorte di farmaci in magazzino e la gestione delle sale operatorie, oltre a soluzioni per ridurre le liste d’attesa diminuendo le assenze all’ultimo momento. Questi progetti mirano a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e a semplificare le procedure quotidiane nelle strutture mediche. Le iniziative sono state selezionate nell’ambito di un concorso dedicato all’innovazione digitale in sanità.

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