Venerdì sera, su Rai1, torna l’appuntamento con Milleunacover Sanremo, trasmissione dedicata ai duetti più memorabili del Festival di Sanremo degli ultimi anni. La seconda serata, prevista per il 15 maggio, riproporrà le performance più amate, facendo rivivere momenti significativi della manifestazione musicale. Dopo il successo ottenuto nel debutto, l’evento proseguirà con le esibizioni di artisti che reinterpretano canzoni ormai iconiche, portando sul palco canzoni che hanno segnato la storia della kermesse.

Il venerdì sera di Rai1 si tinge nuovamente dei colori dell’Ariston. Dopo l’ottimo esordio in termini di auditel, Milleunacover Sanremo torna a farci sognare con i duetti che hanno segnato la storia recente del Festival di Sanremo. Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, è che la serata del venerdì a Sanremo non è più un semplice “intermezzo”, ma uno dei momenti più attesi della competizione. È il momento in cui l’emozione pura prende il sopravvento sulla gara, dove gli artisti si spogliano della tensione del proprio inedito per omaggiare i giganti della musica. Proprio su questa scia di calore e nostalgia si inserisce Milleunacover, il format che venerdì 15 maggio torna in prima serata per regalarci una nuova carrellata di perle musicali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Milleunacover Sanremo, gli artisti della seconda serata del 15 maggio

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