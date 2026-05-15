Annette Bening, attrice di 67 anni, interpreta Beulah Jackson nel nuovo spin-off di una popolare serie televisiva ambientata in un contesto rurale. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione per la rappresentazione di una donna che gestisce un ranch, una figura che lei stessa definisce come una “mamma orsa”. La scena si svolge nel corso delle riprese, durante le quali Bening ha espresso entusiasmo nel scoprire le dinamiche dei ranch e l’affermazione di molte donne in ruoli di leadership in questo ambiente.

Roma, 15 maggio 2026 – «È una mamma orsa». Annette Bening, 67 anni, sceglie di descrivere così la sua Beulah Jackson. La potente, astuta e affascinante donna a capo di un importante ranch in Texas che interpreta in Dutton Ranch, spin-off e prequel di Yellowstone creato da Chad Feehan, in cui Kevin Costner ha a lungo interpretato il ruolo del patriarca. Il quinto titolo del fortunato franchise firmato da Taylor Sheridan, dal 15 maggio su Paramount+, che vede Kelly Reilly e Cole Hauser tornare a vestire i panni degli indomabili Beth Dutton e Rip Wheeler della serie principale. Lontana dal Montana, la coppia lotta per costruire un futuro insieme nello Stato della stella solitaria, ma si scontra con una famiglia rivale – capitanata da Bening – che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo impero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Annette Bening è la cowgirl del spin-off di “Yellowstone”: «Una gioia scoprire i ranch e quante donne ne siano a capo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Kayce Dutton protagonista del nuovo spin-off di YellowstoneMarshals: A Yellowstone story, spin-off di Yellowstone disponibile su Paramount+ da lunedì 2 marzo, segue Kayce Dutton nel Montana.

Dutton Ranch: i protagonisti arrivano in Texas nel trailer dello spinoff di YellowstoneParamount+ ha condiviso nuove immagini in anteprima della serie che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 maggio.

Bugsy è in tendenza su Netflix e il motivo per cui Warren Beatty e Annette Bening sembrano così innamorati nel film è che sul set si stavano innamorando davvero: lei rimase incinta, lui disse al regista che l’avrebbe sposata e nessuno gli credette wonderchan x.com

Annette Bening è la cowgirl del spin-off di Yellowstone: Una gioia scoprire i ranch e quante donne ne siano a capoSu Paramount+ arriva Dutton Ranch. La diva statunitense racconta la genesi della sua Beulah Jackson: un ruolo complesso, nato dal mito delle donne del West e dalle voci di illustri texane. Così si r ... quotidiano.net

Annette Bening: Mi piace tirare fuori la grintaPer girare Nyad-Oltre l’oceano – in visione su Netflix, tratto dal memoir dell’atleta Find a Way e diretto dalla coppia Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi (vincitori di un Oscar col documentario ... iodonna.it