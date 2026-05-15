Annette Bening è la cowgirl del spin-off di Yellowstone | Una gioia scoprire i ranch e quante donne ne siano a capo

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annette Bening, attrice di 67 anni, interpreta Beulah Jackson nel nuovo spin-off di una popolare serie televisiva ambientata in un contesto rurale. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione per la rappresentazione di una donna che gestisce un ranch, una figura che lei stessa definisce come una “mamma orsa”. La scena si svolge nel corso delle riprese, durante le quali Bening ha espresso entusiasmo nel scoprire le dinamiche dei ranch e l’affermazione di molte donne in ruoli di leadership in questo ambiente.

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Roma, 15 maggio 2026 – «È una mamma orsa». Annette Bening, 67 anni, sceglie di descrivere così la sua Beulah Jackson. La potente, astuta e affascinante donna a capo di un importante ranch in Texas che interpreta in Dutton Ranch, spin-off e prequel di Yellowstone creato da Chad Feehan, in cui Kevin Costner ha a lungo interpretato il ruolo del patriarca. Il quinto titolo del fortunato franchise firmato da Taylor Sheridan, dal 15 maggio su Paramount+, che vede Kelly Reilly e Cole Hauser tornare a vestire i panni degli indomabili Beth Dutton e Rip Wheeler della serie principale. Lontana dal Montana, la coppia lotta per costruire un futuro insieme nello Stato della stella solitaria, ma si scontra con una famiglia rivale – capitanata da Bening – che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo impero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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