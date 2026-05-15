ANNA in concerto a Monfalcone star del GENERATION YOUNG FESTIVAL domenica 23 agosto

Domenica 23 agosto si svolgerà a Monfalcone la nuova edizione del Generation Young Festival, evento musicale dedicato ai giovani. Tra gli artisti in programma ci sarà Anna Pepe, conosciuta come Anna, rapper molto apprezzata dal pubblico giovane. La cantante ha già riscosso successo nelle passate edizioni e questa volta sarà la protagonista principale del festival. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede diverse esibizioni musicali, coinvolgendo numerosi artisti emergenti e affermati del panorama italiano.

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Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2026 della rassegna sarà Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, rapper dei record amatissima dal pubblico giovane e giovanissimo. Dopo il successo clamoroso dell’album di esordio Vera Baddie e di hit come 30°C e Désolée, l’artista torna live per infiammare i principali palchi estivi della penisola, tra cui quello di Piazza della Repubblica a Monfalcone, domenica 23 agosto, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, unica data in Friuli Venezia Giulia dell’“ Anna Summer Tour ”, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - ANNA in concerto a Monfalcone star del GENERATION YOUNG FESTIVAL domenica 23 agosto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Musica, Rkomi in concerto a Piombino per il Festival 20Eventi: appuntamento l'1 agosto in piazza BovioL’estate a Piombino si prepara ad accogliere due appuntamenti di primo piano all’interno di 20Eventi, la rassegna organizzata dal Comune in... Al Festival di Majano Noyz Narcos. Domenica 9 agosto 2026Dopo gli annunci dei concerti dei rapper Ernia (1 agosto) e Tony Boy (7 agosto), il Festival di Majano cala il tris ufficializzando oggi la... Monfalcone accoglie la rapper Anna Pepe: unica data in Regione dell’Anna Summer Tour ilgoriziano.it/articolo/monfa… #ilgoriziano x.com ANNA a Monfalcone: la regina del rap sarà la star del Generation Young Festival 2026Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2026 della rassegna sarà Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, rapper dei record ... triestecafe.it