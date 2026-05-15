Ancora temporali | diramata un’allerta meteo

Nella regione di Bologna e nelle aree circostanti si segnala un prolungato periodo di instabilità atmosferica. Per la giornata di domani, sabato 16 maggio, le autorità regionali e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia hanno emesso un’allerta meteo di colore giallo. L’avviso riguarda condizioni di pioggia e temporali che potrebbero interessare diverse zone, senza indicare al momento danni o situazioni di emergenza specifica. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

Continua la fase di instabilità climatica nell’area di Bologna e del resto della regione. Per la giornata di domani, sabato 16 maggio, l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) e la Regione Emilia-Romagna hanno diramato una allerta meteo di colore giallo.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Continua il maltempo in Umbria, diramata l'allerta arancione per vento e neve

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