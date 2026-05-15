Un rappresentante del Comune di Milano ha dichiarato che coinvolgere i giovani sulla qualità dell'aria è un elemento chiave per il domani. In un evento a Roma, ha sottolineato l'importanza di ascoltare le voci dei ragazzi e di integrarli in iniziative che favoriscano il senso di appartenenza alla comunità. La loro partecipazione viene vista come un passo essenziale per preparare le future generazioni e la classe dirigente futura.

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "E' fondamentale ascoltare i ragazzi e coinvolgerli in percorsi che li aiutino a sentirsi parte della comunità, anche perché loro rappresentano il futuro, le nuove generazioni e, soprattutto, la futura classe dirigente. Oggi si parla sempre troppo spesso di un disinteresse da parte dei giovani riguardo il proprio territorio e la politica attiva. Invece, cercare di coinvolgerli fin da giovanissimi è molto importante perché saranno loro a ritrovarsi il mondo che lasceremo loro, e dovranno dargli, quindi, una direzione nuova". Così Alessandro Verri, consigliere del Comune di Milano, partecipando oggi nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, Verri (Comune Milano): "Coinvolgere i giovani su qualità aria è decisivo per il futuro"

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