Almanacco | Venerdì 15 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 maggio si trova al 135° giorno del calendario gregoriano, che corrisponde al 135° giorno negli anni bisestili. A questa data, restano 231 giorni alla fine dell’anno. Viene celebrato anche un santo, e si ricordano eventi storici che sono accaduti in questa giornata nel corso degli anni. La giornata è accompagnata da un proverbio che invita a riflettere su determinati aspetti della vita quotidiana. L’almanacco fornisce un quadro di ricorrenze e curiosità legate a questa data.

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