Almanacco del 15-05-2026

Il 15 maggio 2026 cade di venerdì. La giornata è segnata da eventi religiosi e civili, con particolare attenzione alle celebrazioni e alle attività previste nel calendario di questa data. La chiesa organizza incontri e funzioni in varie parrocchie, mentre le istituzioni pubbliche annunciano appuntamenti ufficiali e iniziative di carattere culturale o sociale. Le previsioni meteo indicano condizioni meteorologiche variabili, influenzando le attività all'aperto previste per questa giornata.

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