Le autorità hanno annunciato che l’87% delle opere urgenti previste per fronteggiare le alluvioni è già stato completato, mentre un piano da 130 milioni di euro è stato approvato per interventi futuri. Tra le misure in fase di realizzazione ci sono lavori sul ponte della Motta per prevenire nuove esondazioni e iniziative per migliorare la sicurezza nella Val di Zena. Restano da definire le date di avvio dei cantieri dedicati a questi interventi.

? Punti chiave Come cambierà il ponte della Motta per evitare nuove esondazioni?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per la sicurezza della Val di Zena?. Quanto costerà coprire l'aumento dei prezzi per le opere già avviate?. Perché sono necessari altri 30 milioni di euro per il territorio?.? In Breve 70% interventi alluvione 2023 già realizzati o in corso di esecuzione. Ponte Motta tra Budrio e Molinella richiederà 40 milioni di euro. Lavori ponte Motta previsti tra il 2027 e il 2029. Lepore chiede 30 milioni extra e 13,5 milioni per variazioni progetto. Il 70% degli interventi finanziati per l’alluvione del 2023 è già stato realizzato o è attualmente in corso di esecuzione, secondo i dati presentati ieri dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città metropolitana di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni: l’87% delle opere urgenti è già pronta, piano da 130 mln

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