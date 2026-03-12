La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, che sarà in vigore dalla mezzanotte alle 15 di venerdì 13 marzo. La zona interessata comprende la Piana campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti. L’avviso riguarda specificamente le aree indicate e si riferisce a condizioni meteorologiche avverse previste per il periodo.

Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti.