Alle elezioni comunali il candidato di centrodestra sarà un civico

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le prossime elezioni comunali, la coalizione di centrodestra ha deciso di presentare un candidato sindaco che non ricopre ruoli parlamentari o di partito. La scelta si è concentrata su una figura civica, senza alleanze ufficiali con membri di partito o dirigenti politici. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti della coalizione, che hanno spiegato di voler puntare su una candidatura indipendente e vicina alle esigenze della comunità locale.

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Niente parlamentari o dirigenti di partito: il prossimo candidato sindaco della coalizione di centrodestra sarà un civico. A dirlo è Galeazzo Bignami, deputato bolognese e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In questo modo, FdI andrebbe anche incontro alle richieste della Lega, che nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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