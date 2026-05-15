Alle elezioni comunali il candidato di centrodestra sarà un civico

Durante le prossime elezioni comunali, la coalizione di centrodestra ha deciso di presentare un candidato sindaco che non ricopre ruoli parlamentari o di partito. La scelta si è concentrata su una figura civica, senza alleanze ufficiali con membri di partito o dirigenti politici. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti della coalizione, che hanno spiegato di voler puntare su una candidatura indipendente e vicina alle esigenze della comunità locale.

Niente parlamentari o dirigenti di partito: il prossimo candidato sindaco della coalizione di centrodestra sarà un civico. A dirlo è Galeazzo Bignami, deputato bolognese e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In questo modo, FdI andrebbe anche incontro alle richieste della Lega, che nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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