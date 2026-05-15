Allagamenti e barriere architettoniche nel parcheggio Russo | De Sabato presenta un esposto

Un parcheggio interrato è stato oggetto di un esposto in seguito a frequenti allagamenti che compromettono le manovre e creano difficoltà di accesso alle persone con disabilità motoria. La situazione riguarda il parcheggio ‘Vincenzo Russo’, dove le condizioni di sicurezza sono state segnalate da un cittadino. Le problematiche di allagamento sembrano accentuare anche le barriere architettoniche presenti, rendendo più complesso l’utilizzo dello spazio per alcuni utenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

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Frequenti allagamenti rendono difficoltose le manovre e le persone con disabilità motorie avrebbero riscontrato problemi di accessibilità nel parcheggio interrato ‘Vincenzo Russo’. Il consigliere comunale Antonio De Sabato, leader del movimento Progetto Concittadino, ha presentato, dunque, un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I disagi del parcheggio Russo, tra infiltrazioni e rampa scivolosa: De Sabato chiede spiegazioniNelle scorse ore il consigliere comunale Antonio De Sabato ha presentato un’interrogazione urgente sottoscritta anche da altri consiglieri comunali,... Barriere architettoniche. Nominata la commissioneIl Comune di Porcari nomina la Commissione tecnica per distribuire i contributi ai privati che devono eliminare nelle loro abitazioni le barriere... Barriere architettoniche, il bonus 75% nel 730/2026 anche se la casa è in costruzione?Il quadro delle agevolazioni per eliminare gli ostacoli alla mobilità negli immobili ha confini molto precisi. Il bonus barriere architettoniche disciplinato dall’art. 119-ter del Dl n. 34/2020 ... investireoggi.it Eliminazione barriere architettoniche in condominio: detrazioni in Legge di Bilancio 2026L’installazione di un ascensore all’interno di un edificio condominiale è stata al centro di un articolato dibattito giurisprudenziale, alimentato dall’esigenza di conciliare due interessi solo ... diritto.it