Recentemente si è assistito a un incremento nell’uso di algoritmi e neuroscienza nel settore sportivo, con applicazioni che spaziano dall’analisi delle performance atletiche allo scouting di nuovi talenti. Vengono impiegati strumenti di analisi dei dati per valutare i profili cognitivi degli atleti, al fine di determinarne l’impiego più idoneo. Inoltre, sono stati sviluppati database specifici che raccolgono informazioni dettagliate sui giocatori, contribuendo a prevedere le tendenze e le evoluzioni del gioco.

Importante in tutto il mondo dello sport professionistico riveste un’importanza particolare, nel basket la centralità dell'analisi dei dati è ancora più accentuata per le caratteristiche del gioco. I numeri però non dicono tutto e vanno saputi contestualizzare. La tecnologia offre la possibilità di automatizzarli e renderli molto più fruibili. Nicholas Crow, ex giocatore che ha vestito le maglie di Pesaro, Brescia, Forlì, Rimini e Scafati tra le altre, ha fondato nel 2019 TeamKeys, una piattaforma di intelligence data, nata con l’intento di digitalizzare la comunicazione all’interno del gruppo squadra e mettere a disposizione di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Algoritmi e neuroscienza, dal mercato allo scouting: "Così i dati anticipano le tendenze del gioco"

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