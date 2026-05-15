Un giovane è stato arrestato ad Alghero in seguito alle denunce di quattro donne e di una minore che avevano subito violenze. La polizia e i carabinieri hanno coordinato le operazioni di fermo, intervenendo prontamente dopo aver raccolto le segnalazioni e le testimonianze. Durante una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato oggetti e documenti che sono stati sequestrati come prove nel procedimento. L’uomo è stato portato in caserma per l’interrogatorio.

? Punti chiave Come sono riusciti Polizia e Carabinieri a coordinarsi per l'arresto?. Quali prove hanno trovato gli investigatori durante la perquisizione in casa?. Quante altre vittime potrebbero emergere dalle indagini della Procura di Sassari?. Perché le molestie sulle spiagge hanno accelerato l'operazione congiunta?.? In Breve Indagini della Procura di Sassari su possibili altre vittime oltre alle 5 accertate.. Episodi di molestia documentati tra marzo e fine 2025 nelle zone costiere.. Perquisizione domestica ha rinvenuto i vestiti usati durante l'aggressione alla minorenne.. Sospetto coinvolgimento di due sorelle e una turista coreana in spiagge locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, arrestato il giovane per le violenze su 4 donne e una minore

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