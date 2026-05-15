Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma | a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti

È stato il sindaco della città a dare il via ai lavori del nuovo impianto di termovalorizzazione, con un primo scavo nell’area di Santa Palomba. L’inizio delle operazioni è avvenuto questa mattina, con la presenza del primo operatore mentre utilizza una vanga e indossa un caschetto. La realizzazione dell’impianto prevede la consegna dei primi rifiuti entro settembre 2029. Il cantiere è stato aperto ufficialmente e le attività sono state avviate sul sito scelto per la struttura.

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Armato di vanga e caschetto, è stato il sindaco Roberto Gualtieri a inaugurare stamattina, con il primo scavo, il cantiere per il termovalorizzatore di Roma nell’area di Santa Palomba. Accanto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rifiuti: Baglio (Pd Roma), da Raggi opposizione ideologica a termovalorizzatoreE’ sempre “irritante assistere all’ennesima opposizione ideologica da parte di chi, nei cinque anni in cui ha governato Roma, non è riuscita a... #Roma #viabilità cantiere in via Salaria oggi transito vietato per tutto il giorno da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario x.com Roma, al via la costruzione dei termovalorizzatori. Quando saranno prontiSono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Roma, in località Santa Palomba. Questa mattina il sindaco ... iltempo.it La sfida a Gualtieri per Roma, presto al via il cantiere del centrodestra(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il centrodestra si mette in moto in vista delle prossime elezioni per il sindaco di Roma in programma fra un anno. Dopo mesi in cui il tasto dell'anti-Gualtieri non era mai sta ... msn.com