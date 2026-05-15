Al Gemelli la giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare

Lunedì 18 maggio, nella hall del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, si svolgerà un evento dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. La giornata, intitolata “Gestiamo insieme l’ipertensione”, offrirà informazioni sulla gestione e la prevenzione dell’ipertensione e delle patologie cardiache. Alla manifestazione parteciperanno anche due personalità note del panorama culturale e cinematografico. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alle malattie cardiovascolari e sulle strategie di prevenzione.

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