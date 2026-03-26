Agricoltura Confeuro incontra WWF Italia per parlare di agroecologia e sostenibilità 

Nei giorni scorsi, Confeuro ha incontrato WWF Italia per discutere di pratiche agricole sostenibili e di come promuovere l'agroecologia. Contestualmente, si è parlato della possibilità di trasformare la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una tranvia moderna, con lo scopo di migliorare la mobilità e valorizzare il patrimonio storico della zona. Le due organizzazioni hanno condiviso idee e proposte su questi temi.

Trasformare la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una tranvia moderna tra mobilità sostenibile e valorizzazione storica. Un incontro cordiale e collaborativo si è svolto presso la sede nazionale del WWF Italia a Roma tra una delegazione della Confeuro, guidata dal presidente nazionale Andrea Tiso, e i rappresentanti dell’organizzazione ambientalista Ilaria Scarpetta, responsabile Affari istituzionali nazionali, e Franco Ferroni, responsabile Agricoltura. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi centrali per il futuro del settore primario, con particolare attenzione al rapporto tra ambiente e agricoltura, alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità ambientale e al ruolo dell’agroecologia e dell’agricoltura generativa come strumenti strategici per sostenere e valorizzare il lavoro delle piccole e medie imprese agricole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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