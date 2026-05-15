Nella serata del 18 gennaio, un giovane cameriere è stato ferito con un coltello in piazza Volta. L'aggressione si è verificata in pieno centro, senza che siano stati immediatamente chiariti i motivi. Poco dopo, in un’aula di tribunale, si sono svolti ulteriori procedimenti legali riguardanti altri tre individui coinvolti in situazioni diverse. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, creando un clima di tensione nella zona.

Dopo l’accoltellamento del giovane cameriere, aggredito in piazza Volta la sera del 18 gennaio dello scorso anno, sono stati mandati a processo anche i tre coetanei che erano con Sidy Kounta, ventunenne di Cantù, condannato mercoledì a 8 anni e 4 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per tentato omicidio. A luglio, davanti al Giudice di Pace, compariranno Feres Boughanmi, 24 anni di Como, Aziz Hammami, 25 anni da oggi, anche lui residente a Como, e Giuseppe Gervasi, 23 anni di Cantù. Sono accusati percosse e minacce rivolte alla vittima, un ragazzo di 23 anni che quel sabato notte, verso le 2, aveva smontato il suo turno di cameriere e si stava dirigendo verso l’auto su cui lo stavano aspettando la sorella con un’amica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato in piazza Volta. Altri tre in aula

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