Abruzzo 10,5 milioni per le aree protette | l’obiettivo di Imprudente

In Abruzzo sono stati destinati 10,5 milioni di euro alle aree protette, una somma che mira a sostenere la tutela ambientale e le comunità locali. Restano ancora da definire i criteri di distribuzione tra i vari piccoli comuni della regione e le modalità di gestione dei fondi. Contestualmente, si discute sulla soluzione più efficace per ridurre i conflitti tra gli abitanti e la fauna selvatica, senza ancora arrivare a decisioni definitive. La questione coinvolge diversi attori e richiede interventi mirati.

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