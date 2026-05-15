Abruzzo 10,5 milioni per le aree protette | l’obiettivo di Imprudente
In Abruzzo sono stati destinati 10,5 milioni di euro alle aree protette, una somma che mira a sostenere la tutela ambientale e le comunità locali. Restano ancora da definire i criteri di distribuzione tra i vari piccoli comuni della regione e le modalità di gestione dei fondi. Contestualmente, si discute sulla soluzione più efficace per ridurre i conflitti tra gli abitanti e la fauna selvatica, senza ancora arrivare a decisioni definitive. La questione coinvolge diversi attori e richiede interventi mirati.
? Punti chiave Come verranno distribuiti i 10,5 milioni tra i piccoli comuni?. Come si risolverà il conflitto tra abitanti e fauna selvatica?. Chi gestirà concretamente i fondi del PNRR per l'Appennino?. Perché la biodiversità può diventare un volano economico per l'Abruzzo?.? In Breve Stanziamento di 10,5 milioni di euro per il sistema delle aree protette nazionali.. Incontro tenutosi presso la sala La figlia di Iorio a Pescara.. Integrazione tra fondi regionali, PNRR, FESR e Fondo complementare per l'Appennino.. Obiettivo di contrastare lo spopolamento nelle aree interne tramite infrastrutture naturali.. A Pescara, il vicepresidente della... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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