A1 Milano-Napoli chiusure notturne tra Frosinone Ferentino e Pontecorvo | lavori dal 18 al 21 maggio orari e percorsi alternativi

Tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio sulla A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di manutenzione che comporteranno chiusure notturne tra Frosinone, Ferentino e Pontecorvo. Durante questo periodo alcune stazioni e aree di servizio saranno temporaneamente chiuse, con orari e percorsi alternativi comunicati in anticipo. Le chiusure interesseranno le ore notturne e sono state programmante per permettere i lavori di manutenzione sulla carreggiata. La circolazione sarà soggetta a modifiche e indicazioni specifiche lungo il tratto interessato.

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Sulla A1 Milano-Napoli sono in programma diversi interventi di manutenzione che comporteranno chiusure temporanee di alcune stazioni e aree di servizio nelle notti comprese tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio.Chiusura della stazione di FerentinoPer consentire lavori di manutenzione delle barriere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tra Ferentino, Frosinone e Anagni per lavori e manutenzioniSulla A1 Milano-Napoli sono in programma una serie di chiusure notturne tra il 12 e il 15 maggio per consentire interventi di manutenzione,... Autostrada: chiusure notturne tratto Orte-Orvieto verso FirenzeSulla A1 Milano-Napoli, per consentire di rimodulare il cantiere posto in atto per lavori di consolidamento della scarpata, nelle ... orvietosi.it Giro d’Italia 2026, a Napoli chiuso anche un tratto dell’autostrada A1Oltre ai tanti disagi in città dovuti a divieti di parcheggio e di transito, problemi anche per chi arriva dall'autostrada: chiusi diversi rami di immissione ... fanpage.it