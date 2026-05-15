A Udine arriva Oasis il rinforzo a quattro zampe per i controlli antidroga
A Udine, la Polizia locale si prepara ad accogliere un nuovo cane addestrato nel quadro dell’Unità cinofila, che si occupa di controlli antidroga. Dopo il trasferimento del conduttore e l’addio del precedente cane, l’amministrazione comunale ha deciso di mantenere attivo il presidio, considerato fondamentale negli interventi di prevenzione e controllo. La presenza del nuovo esemplare, chiamato Oasis, rappresenta un passo importante per rafforzare le attività di repressione delle sostanze stupefacenti sul territorio.
Dopo l'addio di Galant e del suo conduttore, trasferito in un altro incarico, la Polizia locale di Udine non lascia scoperto un presidio che negli anni si è rivelato determinante nelle attività di controllo e prevenzione: l'Unità cinofila del Comune si prepara ad accogliere un nuovo componente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Nuovo ingresso a Udine: arriva il cane Oasis nella Polizia LocaleUdine, arriva il cane Oasis nella Polizia Locale: nuovo inserimento nell’unità cinofila dopo il trasferimento di Galant. nordest24.it