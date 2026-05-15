Sara Bartoloni, candidata della lista Sinistra per l’Alternativa, fa sapere di voler lavorare per rafforzare il tessuto sociale della città. Nella sua presentazione, sottolinea l’obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione e il coinvolgimento dei cittadini. La candidata ha anche parlato di progetti concreti già avviati e di nuove idee per migliorare la qualità della vita nelle diverse zone della città. La sua proposta si concentra su azioni pratiche e sul dialogo con le comunità locali.

Sara Bartoloni, candidata per la lista Sinistra per l’Alternativa, coalizione composta dal Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e dal Partito della Rifondazione Comunista, di professione ferroviera, "attivista ecologista, contro le guerre e contro le spese militari, da anni in prima linea contro le privatizzazioni e lo sfruttamento del lavoro" si definisce con un progetto politico fondato sulla " giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e il rifiuto dell’ economia di guerra. Perché ha deciso di accettare questa candidatura? "Ho deciso di candidarmi perché si ricominci a fare politica dal basso. Sono l’unica donna e l’unica operaia tra i candidati: conosco le difficoltà delle famiglie, l’impatto dell’inflazione e dei servizi privatizzati a beneficio di pochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con Sara Bartoloni: "Ricucire il tessuto sociale logorato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tutti a lezione di rafting: a tu per tu con il fiume

Il valore del tempo nell’oncologia. A tu per tu con Alessia CiarrocchiNell’ambito dell’iniziativa ‘Conversazioni’, anche oggi al Tecnopolo il pubblico avrà l’opportunità di conoscere una personalità di alto profilo nel...