A Rivalta in Piemonte inaugurato un ponte dell'arcobaleno nel giardino pubblico in ricordo degli animali che non ci sono più
A Rivalta, in Piemonte, è stato inaugurato un ponte dell’arcobaleno nel giardino pubblico di via Pergolesi, all’interno del Parco del Sangone. Il ponte è stato collocato in un bosco urbano e rappresenta il luogo simbolico dove si ricorda la presenza degli animali domestici deceduti. L’installazione è stata aperta al pubblico e si trova nel parco cittadino, creando un punto di riferimento per chi desidera ricordare i propri animali. L’evento ha coinvolto le autorità locali e i cittadini presenti alla cerimonia.
Un ponte colorato, simbolo del "luogo" dove vanno gli animali domestici quando muoiono, è stato inaugurato nel bosco urbano di via Pergolesi, all’interno del Parco del Sangone a Rivalta. Il primo in Italia era stato eretto a Pontedera, in provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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