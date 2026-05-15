A Rivalta in Piemonte inaugurato un ponte dell'arcobaleno nel giardino pubblico in ricordo degli animali che non ci sono più

A Rivalta, in Piemonte, è stato inaugurato un ponte dell’arcobaleno nel giardino pubblico di via Pergolesi, all’interno del Parco del Sangone. Il ponte è stato collocato in un bosco urbano e rappresenta il luogo simbolico dove si ricorda la presenza degli animali domestici deceduti. L’installazione è stata aperta al pubblico e si trova nel parco cittadino, creando un punto di riferimento per chi desidera ricordare i propri animali. L’evento ha coinvolto le autorità locali e i cittadini presenti alla cerimonia.

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