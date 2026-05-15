A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focaccia

A Monza apre un nuovo locale chiamato Panfé, che nel suo primo giorno offre una focaccia gratuita ai clienti. L’inaugurazione ha attirato alcune persone che sono riuscite a gustare il prodotto senza spendere nulla. L’attività si trova in una zona centrale della città e si dedica alla produzione e vendita di prodotti da forno, con un’attenzione particolare alla focaccia. La giornata di apertura ha visto alcuni clienti entrare nel locale, attirata dall’offerta speciale.

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Un assaggio di focaccia per dare il benvenuto ai clienti. Panfè debutta a Monza con un regalo per i brianzoli. Il 20 maggio, in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale nella centralissima via Italia, la catena italiana di bar bakery che unisce le anime della panetteria e della caffetteria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il primo giorno di Primavera KilometroVerde Parma regala una piantinaSabato 21 marzo, in due luoghi della città (OltreLab e Semelomangio) il Consorzio Forestale distribuisce gratuitamente un alloro Sabato 21 marzo, in...